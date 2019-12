Brexit, la Regina benedice Johnson: "Priorità è il leave entro gennaio"

Regina diretta in Parlamento per discorso, sfarzo ridotto

La Regina Elisabetta II, accompagnata dal principe Carlo, ha lasciato Buchingham Palace per recarsi alla Camera dei Lord dove terrà il tradizionale discorso programmatico a nome del governo, in seguito alle elezioni della scorsa settimana che hanno visto il trionfo dei Tory di Boris Johnson. La cerimonia si svolge con meno sfarzo del solito, come è già successo nel 2017 dopo le elezioni anticipate: la monarca si è mossa in auto, e non con una carrozza trainata da cavalli, lei e Carlo non indossano vestiti cerimoniali e la processione sarà ridotta.

Brexit: Regina, priorità governo è uscita da Ue 31 gennaio

"La priorità del mio governo è portare a compimento l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea il 31 gennaio. I miei ministri presenteranno una legge per garantire l'uscita del Regno Unito in tale data e per sfruttare al massimo le opportunità che ciò offrirà a tutto il popolo". Lo ha affermato la regina Elisabetta II, nel discorso programmatico scritto dal governo del conservatore Boris Johnson e pronunciato dalla monarca nella Camera dei Lord di fronte ai parlamentari.

Regina, ora riforme, investimenti e fondi a sanità

Un "programma ambizioso di riforme interne" che risponda alle "priorità delle persone", con un'attenzione particolare al servizio sanitario nazionale, un "nuovo sistema di visti" per attrarre "lavoratori specializzati", investimenti nei servizi pubblici e nelle infrastrutture mantenendo il debito sotto controllo". Queste le promesse del nuovo conservatore britannico guidato da Boris Johnson, contenute nel discorso letto dalla regina Elisabetta II alla Camera dei Lord.