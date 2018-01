Brexit, la Scozia cancella la Union Jack dagli uffici pubblici

La Scozia rimuove la Unione Jack dagli uffici pubblici. Nuova puntata Brexit?

E' polemica nel Regno Unito per la decisione del governo regionale scozzese di rimuovere la Union Jack dagli edifici pubblici. La bandiera nazionale britannica verrà ora issata solamente una volta all'anno, in occasione della Remembrance Sunday, la seconda domenica di novembre, nella quale si celebrano i caduti in guerra britannici e del Commonwealth. In precedenza, la Union Jack sventolava dagli edifici pubblici, accanto al Saltire, la bandiera scozzese, anche in altre 14 occasioni, coincidenti con i compleanni della regina, del duca di Edinburgo e di altri membri della Royal Family.

Nuovo referendum per l'indipendenza della Scozia?

A ordinare la "oltraggiosa" rimozione della bandiera britannica è stato il governo dello Scottish National Party della first minister scozzese Nicola Sturgeon, che ora viene accusato da diversi esponenti Conservatori, come il deputato Jacob Reed-Mogg e l'ex leader dei Tories Iain Duncan Smith di "meschinità" e di voler "alimentare ulteriori divisioni" nel Paese. La decisione della Sturgeon farà sì che d'ora in poi la Union Jack sventolerà dagli edifici pubblici scozzese meno della bandiera arcobaleno del movimento lgbt, che verrà issata quattro volte l'anno per celebrare altrettanti eventi pubblici. E c'è già chi paventa un nuovo referendum per l'indipendenza di Edimburgo.