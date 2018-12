Brexit, la Spagna pronta a iniziative solitarie in caso di mancato accordo

Brexit: Madrid prepara misure urgenti in caso di uscita senza accordo

Il governo spagnolo si prepara a mettere a punto un pacchetto di misure urgenti nella prospettiva di un'uscita del Regno Unito dalla Ue senza accordo tra le parti. 'Queste misure saranno adottate attraverso un decreto legge che sara' presentato al piu' tardi all'inizio di febbraio', ha annunciato il primo ministro Pedro Sanchez. Il principale obiettivo, ha spiegato, sara' quello di 'garantire la conferma degli attuali diritti dei cittadini britannici' in Spagna, naturalmente 'a patto che i nostri cittadini ricevano lo stesso trattamento nel Regno Unito', oltre che quello di 'proteggere le nostre relazioni commerciali in corso'.

Brexit: sindaco Londra, ingiusto europei paghino per restare

"I milioni di cittadini europei che risiedono a Londra sono nostri amici, nostri vicini e nostri colleghi. Sono i benvenuti qui ed e' sbagliato che debbano pagare per restare. Stiamo coprendo i costi per lo staff europeo del Gla Group per restare nel Regno Unito ma il governo dovrebbe eliminare completamente questa tassa ingiusta". Lo ha scritto su Twitter il sindaco di Londra, Sadiq Khan, criticando un post precedente del ministero dell'Interno, nel quale si ricorda che i cittadini europei e le loro famiglie dovranno presentare domanda per continuare a vivere nel Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, quando sara' pienamente entrata in vigore l'uscita dall'Ue. Nel video allegato, il ministero britannico spiega che presentare richiesta costera' 65 sterline per gli adulti e 32,50 per i ragazzi sotto i 16 anni. Sara' invece gratis per chi ha gia' un permesso di soggiorno permanente o a tempo indeterminato.