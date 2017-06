Brexit, le otto cose da sapere sulle trattative tra Londra e Bruxelles

Theresa May e jean Claude Juncker

Il popolo britannico ha deciso di lasciare l'Unione europea. Tra Bruxelles e Londra si é attivata una lunga trattativa su come il divorzio debba avvenire. E come in tutte le cause di separazione che i rispettino le due parti litigano sulla divisione dei beni e sui termini di custodia dei figli, i 500 milioni di cittadini europei. Le trattative sono ancora in alto mare, ma quali sono le cose che gli italiani in Uk (sono 500mila) devono sapere? Ecco le otto piú importanti.

Corte di Giustizia Ue

Bruxelles vuole che i cittadini europei residenti in Gran Bretagna alla mezzanotte del giorno in cui Londra lascerà l'Ue vedano i propri diritti tutelati dalla Corte europea, il governo britannico invece vuole lasciare pieni poteri ai suoi giudici.

Residenza permanente

Su questo punto c'é un consenso generale, tutti i cittadini europei che oggi vivono in Gran Bretagna potranno continuare a farlo, senza dover presentare nell'immediato alcun documento.

Burocrazia

L'Unione chiede che Londra garantisca uno svolgimento rapido e gratuito delle pratiche per rimanere nel Regno Unito anche dopo la Brexit. Il timore é che una macchina burocratica troppo complessa e dai costi elevati possa di fatto rendere inaccessibile la Gran Bretagna a molti.

Uguale trattamento

Bruxelles chiede che Londra non usi pesi differenti per le varie nazionalità dell'Unione. I cittadini dei 27 Stati devono essere trattati alla stessa maniera. Il rischio é che Londra prediliga i lavoratori provenienti da alcuni Paesi piuttosto che da altri.

Irlanda unita

L'Unione europea sta facendo pressioni su Londra perché non torni la frontiera tra la Repubblica di Irlanda, con capitale Dublino, e l'Ulster, parte del Regno Unito, con capitale Belfast. La recente alleanza con il partito unionista nord-irlandese potrebbe rendere questo punto di difficile applicazione.

Benefit per i figli

Oggi un lavoratore straniero in Gran Bretagna riceve dei benefit se ha dei figli, anche se questi vivono nel Paesi di origine. Non é chiaro se questo privilegio continuerà a sussistere, ma Bruxelles non sembra intenzionata a battersi per mantenerlo.

Ricongiungimenti

Tutti sono concordi nel riconoscere ai cittadini Ue che lavorano in Gran Bretagna il diritto di portare la famiglia in Uk anche dopo che la Brexit si sará consumata.