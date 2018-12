Brexit, lite May-Juncker: "Sei fumosa... non l'ho detto". VIDEO VIRALE

Brexit, lite May-Juncker: "Sei fumosa... non l'ho detto". VIDEO DIVENTA VIRALE

Tensione tra Ue e Gb sulla Brexit cresce ancora di più dopo la visione di un video in cui la premier Theresa May accusa il presidente della Commissione Ue, Juncker, di averla definita "fumosa" nelle sue richieste ai partner europei. La circostanza è stata ridimensionata da entrambi, ma la clip è diventata virale sui social.

“Come mi hai chiamata? Mi hai definiti ‘fumosa’”, sembra leggersi nel labiale della May. “No, non l’ho mai fatto” sarebbe la risposta di Juncker. Il politico lussemburghese ha smentito la ricostruzione: “Pensava l’avessi criticata, ma le ho spiegato che la parola ‘nebulosa’ era riferita allo stato del dibattito nel Regno Unito. Ho seguito la discussione ai Comuni e non so a cosa puntino, per questo dicevo nebuloso, nebbioso. Dopo aver controllato quello che ho detto, mi ha baciato”. La leader britannica viene attaccata per l'ennesimo fallimento nell'ottenere la ratifica dell'accordo in Parlamento.

