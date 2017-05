Brexit, Londra e Bruxelles allo scontro. May blocca il bilancio Ue

Il primo ministro britannico Theresa May

Tra Unione europea e Gran Bretagna si alzano i toni dello scontro sulla Brexit. Dopo l'incontro di mercoledì scorso tra Theresa May e Jean Claude Juncker, definito da quest'ultimo 'disastroso', il governo britannico ha deciso di non dare il suo via libera al bilancio pluriennale Ue, impedendone dunque la sua adozione.

Londra blocca il bilancio pluriennale dell'Unione

Sono cosí a rischio alcuni capitoli di spesa aggiuntivi rispetto a quelli giá decisi come il Fondo per l'Africa, quello che dovrebbe servire a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni africane in modo da scoraggiare l'attraversata del deserto e il viaggio della speranza sui barconi dei trafficanti di uomini. Ma anche il fondo per la Siria e altri stanziamenti straordinari. Ufficialmente May ha fatto sapere di non poter dare il suo via libera a causa del purdah, il periodo pre-elettorale durante il quale il governo non puó adottare decisioni economiche maggiori sia a livello nazionale che a livello europeo. Ma a Bruxelles sono sicuri che sia solo una scusa e hanno risposto a tono.

Niente via libera al bilancio niente trattative sulla Brexit

La Commissione europea ha chiesto al governo di Theresa May di permettere l'adozione formale della revisione del bilancio pluriennale dell'Unione europea per "facilitare" i negoziati sulla Brexit. "E' auspicabile che il Regno Unito dia rapidamente il suo accordo sulle prospettive finanziarie", ha detto il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas, ricordando le parole del presidente Jean-Claude Juncker: se Londra potesse "togliere la riserva faciliterebbe l'inizio dei negoziati".

May usa il bilancio come arma di ricatto

La Commissione sospetta che Londra voglia usare la revisione del bilancio pluriennale come arma di ricatto nei prossimi negoziati. "La questione del purdah si e' posta - ha sottolineato Schinas - in una settimana importante". D'altronde in risposta alla decisione del governo di Theresa May di bloccare l'adozione formale del bilancio, la Commissione ha deciso di non tenere negoziati informali con Londra sulla Brexit prima delle elezioni nel Regno Unito l'8 giugno. "Dovremo applicare la piena reciprocita' del purdah", ha scritto su Twitter il capo-gabinetto di Juncker, Martin Selmayr. "I colloqui con il Regno Unito, formali o informali, inizieranno solo dopo l'8 giugno".

Bruxelles pessimista sul negoziato per la Brexit

L'atmosfera e' sempre piu' tesa tra Londra e Bruxelles. Secondo Juncker, alcuni nel governo britannico "sottovalutano le difficolta' tecniche" dei negoziati, ha spiegato Schinas: "ci sono cose che non sono comprese allo stesso modo", ma la Commissione lavorera' per delle "soluzioni".