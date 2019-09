Brexit, Londra cambia le norme May: gli studenti stranieri possono restare

Brexit: Londra cambia norme May, studenti stranieri possono rimanere

Gli studenti stranieri iscritti alleuniversita' del Regno Unito potranno rimanere nel Paese per due anni dopo la laurea, per trovare un lavoro stabile, secondo le nuove regole annunciate dal ministero dell'Interno britannico. La mossa della ministra, Priti Patel, annulla le misure decise nel 2012 dall'allora 'Home Secretary', Theresa May, che concedevano agli studenti stranieri,con visto per motivi di studio, solo quattro mesi per rimanere nel Regno Unito dopo la laurea. Lo riporta la Bbc. Il premier Boris Johnson, in quello che probabilmente vuole essere un segnale di distensione all'Europa nel teso clima dei negoziati sulla Brexit, ha spiegato che grazie a questo cambiamento, gli studenti potranno "sbloccare il loro potenziale" e "iniziare qui le loro carriere". La mossa non è stata apprezzata dal Migration Watch, un gruppo impegnato nel controllo dell'immigrazione, che l'ha definita "retrograda".

BREXIT, CORTE SCOZZESE: "SOSPENSIONE DEL PARLAMENTO DI WESTMINSTER E' 'ILLEGALE'

Nel frattempo si continua a discutere sulla mossa di Boris Johnson sulla chiusura del Parlamento di Westminster. La 'prorogation', la sospensione del Parlamento voluta dal premier BorisJohnson, è "illegale". Lo ha stabilito la Corte di appello di Edimburgo,presso la quale era stato presentato un ricorso contro la decisione del premier. In base alla decisione assunta dal governo Johnson, il Parlamento riaprirà il 14 ottobre.