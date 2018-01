Brexit, Macron conquista la May: accordo sui migranti e ponte sulla Manica

Ci sarà pure la Brexit, ma intanto Francia e Gran Bretagna si avvicinano e annunciano una vasta cooperazione in materia di migranti e sicurezza. Continua l'attivismo di Emmanuel Macron in campo internazionale.

Migranti: nuovo trattato Francia - Gran Bretagna per gestione frontiera

Francia e Gran Bretagna hanno firmato un nuovo trattato sul controllo dell'immigrazione dopo la richiesta in questo senso avanzata al premier britannico, Theresa May, dal presidente francese, Emmanuel Macron, preoccupato per il numero di migranti che da Calais tentano di attraversare la Manica. Secondo quanto riferito in una nota comune, Parigi e Londra, nel corso di un summit all'Accademia militare di Sandhrust, in Inghilterra, hanno concordato "la firma di un nuovo trattato per rafforzare la gestione congiunta della nostra frontiera comune con un trattamento migliore dei minori non accompagnati richiedenti asilo". Il testo firmato prevede un contributo supplementare di Londra di 50 milioni di euro per il controllo della frontiera a Calais.

Come ha sottolineato Macron, l'enorme campo migranti a Calais chiamato la 'Giungla' non c'e' piu' ma la questione non e' superata, e' ancora "problematica". Da qui la necessita' del nuovo trattato che migliorera' il controllo della frontiera comune e portera' a una gestione piu' efficiente, con una riduzione del tempo d'attesa per una risposta sui casi di richiesta d'asilo, che scendera' da 6 mesi a un mese per gli adulti e da sei mesi a 25 giorni per i minorenni. Il nuovo trattato assicurera' un approccio "piu' umano" nei controlli alla frontiera, ha aggiunto l'inquilino dell'Eliseo, ponendo l'accento anche sull'interscambio commerciale tra le due sponde, che richiede un confine sicuro. Enfasi sui minori non accompagnati e' stata posta anche dalla May che ha sottolineato come l'obiettivo e' rendere il processo il piu' liscio possibile per quelli che hanno familiari in Gran Bretagna.

Francia - Gran Bretagna: spunta l'idea di un ponte sulla Manica

Boris Johnson ha avanzato l'ipotesi che la Gran Bretagna e la Francia costruiscano un ponte sulla Manica. Cosi' come Emmanuel Macron, Johnson ha detto che i due paesi dovrebbero "fare un nuovo arazzo insieme", riferendosi al Bayeux Tapestry, il famoso ricamo di 941 anni che racconta la conquista normanna del 1066 in Gran Bretagna e che sarà prestato da Parigi a Londra per una mostra. Il ministro degli Esteri, che ha incontrato il presidente francese Macron al summit anglo-francese di ieri, ha detto che e' "ridicolo" che due delle piu' grandi economie del mondo siano "collegate da un'unica ferrovia". Quando Mr Johnson ha suggerito di costruire un secondo canale che attraversava il canale, Macron ha risposto: "Sono d'accordo. Facciamolo." Johnson ha sostenuto l'idea di un tunnel stradale sotto la Manica a fianco del tunnel esistente che trasporta passeggeri e merci su rotaia, ma ritiene che un ponte potrebbe ora essere un'opzione.