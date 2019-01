Brexit, Macron e la teoria del complotto: "Referendum manipolato"

Brexit, Macron: "Londra sotto pressione, referendum manipolato"

"La pressione e' su Londra". Cosi' il presidente francese, Emmanuel Macron, commenta il voto di bocciatura dell'intesa su Brexit raggiunta dalla premier Theresa May. Il capo dell'Eliseo ha inoltre giudicato il referendum per l'uscita dall'Ue "manipolato" e che sono state dette "bugie alle persone" che hanno votato. Ha anche descritto le tre "opzioni" che ora si aprono per i britannici: "Prima opzione: faranno il no deal, quindi dicono che non c'è accordo. Ciò fa paura a tutto il mondo. I primi perdenti in questo sono i britannici. Quindi in questo contesto dovranno, senza che ci sia periodo di transizione, in ogni modo rinegoziare una relazione futura".

Le teorie di Macron sulla Brexit

Ha proseguito: "Seconda opzione: dicono tenteremo - e secondo me è ciò che faranno, li conosco un po' - di migliorare ciò che possiamo ottenere dagli europei e poi torneremo a votare". Infine, ha detto Macron, "c'è una terza opzione che è dirci - e penso cominceranno dalla seconda e finiranno nella terza, scommettiamo, mi prendo i rischi - che in fondo, ci vorrà più tempo, quindi chiederanno di avere un grande rinvio per rinegoziare qualcosa". A proposito del referendum, il presidente francese ha aggiunto che "il referendum è stato manipolato, manipolato dall'esterno", con molte persone che "hanno mentito alla gente" che doveva votare.