Brexit, May passa al ricatto 'nucleare': vi rimandiamo le vostre scorie

La Gran Bretagna conserva le scorie nucleari italiane

Nel 1957 un pugno di Paesi europei firmò l'Euratom, un trattato internazionale che gettava le basi della cooperazione tra Stati sul tema del nucleare. Oggi la Gran Bretagna, uscendo dall'Unione europea, ha deciso di abbandonare anche questo pilastro dell'Ue, con conseguenze imprevedibili. Giá, perché l'Euratom prevede programmi di ricerca congiunta tra Stati e la condivisione delle risorse. Ma Londra non ci sta a perdere i privilegi acquisiti e minaccia: se non resteremo partner esterni vi rimandiamo indietro le vostre scorie nucleari.

Euratom, May usa l'arma delle scorie nucleari

Il governo britannico della sempre piu' traballante - dopo aver perso la maggioranza lo scorso 8 giugno - premier Theresa May e' ricorsa letteralmente all'opzione "nucleare" per fare pressione sull'Ue nei negoziati sulla Brexit. Il Guardian riferisce che Londra ha minacciato Bruxelles di restituire a Paesi come Italia, Germania e Svezia, tonnellate di scorie nucleari (ne ha in totale 126) se nelle trattative non si trovera un'intesa su una futura collaborazione sul tema dell'energia atomica. Londra ha spiegato che anche se si ritirera' dall'Euratom, di cui e' stata membro dalla fondazione nel 1957, intende continuare a collaborare con l'Ue su questa materia anche dopo il marzo del 2019, quando la Brexit sara' completata.

Niente materie prime, ospedali a rischio

Il governo May teme che una volta fuori non possa piu' aver accesso ai rifornimenti di materiale fissile e isotopi ad usi medicali, indispensabili nei trattamenti di alcune forme di cancro, se non sara' raggiunta un'intesa specifica sul tema dei rifornimenti di uranio alla Gran Bretagna e della gestione e trattamento delle scorie degli altri Paesi nel Regno Unito.

Il nodo della Corte di Giustizia europea

Il problema e' che un tema come questo dovra' continuare ad avere come eventuale foro competente per eventuali controversie la Corte di Giustizia Ue, che per il governo May invece non deve avere piu' alcuna voce in capitolo nel Regno Unito.