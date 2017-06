Brexit, May viene incontro ai cittadini Ue:"Resteranno con gli stessi diritti"

Brexit, May: "Nessuno caccerà i cittadini Ue già nel Regno Unito"

Benche' sia di fatto trattata come un'imbucata al Consiglio europeo di Bruxelles, il premier britannico - traballante dopo la sconfitta di fatto alle elezioni dell'8 giugno - Theresa May ha garantito che i cittadini europei potranno continuare a restare nel Regno Unito anche dopo che il processo della Brexit, l'uscita di Londra dall'Ue, sarà portato a termine nel 2019.

I cittadini Ue potranno restare in Uk con gli stessi diritti dopo la Brexit

May "ha garantito con chiarezza che a nessuno cittadino Ue, al momento nel Regno Unito legalmente, sarà chiesto di lasciare il Paese quando il Regno Unito lascerà l'Ue", ha dichiarato il premier britannico ad una cena con gli ancora colleghi dell'Unione a Bruxelles, secondo quanto riferito da fonti del suo seguito senza però chiarire cosa accadrà agli europei che vorranno vivere e lavorare in Gran Bretagna dopo la Brexit. Questo è uno dei nodi del contendere più delicati nel processo avviato il 19 giugno scorso. Allo stesso tempo May ha ribadito che la Corte di Giustizia di Bruxelles, bestia nera di Londra, non avra' piu' alcuna competenza nel regno Unito.

Merkel si congratula con May: "Un buon inizio"

"Un buon inizio". Così il cancelliere tedesco Angela Merkel, sempre estremamente critica nei confronti di Londra dopo la Brexit, ha commentato le prime offerte avanzata all'Ue dal premier britannico, Theresa May a Bruxelles. In oparticolare May ha presentato ai capi di Stato di governo dell'Ue la sua proposta sullo status e i diritti di cui beneficeranno i cittadini europei dopo la Brexit, assicurando che saranno una priorità nei negoziati. May avrebbe detto ai leader Ue di voler fornire il massimo di certezza possibile ai tre milioni di cittadini europei che attualmente vivono nel Regno Unito.

I punti dell'offerta di Theresa May

- Il primo punto dell'offerta è un chiaro impegno che a nessuno cittadino Ue che attualmente vive nel Regno Unito in modo legale verrà chiesto di lasciare il paese al momento della Brexit e che le famiglie non saranno separate.

- Secondo il secondo punto, qualsiasi cittadino europeo con cinque anni di permanenza prima della data di uscita verra' concessa la residenza permanente e potra' beneficiare degli stessi diritti dei britannici per sanita', scuola, benefici sociali e pensioni. Ai cittadini europei che arriveranno nel Regno Unito prima della Brexit sara' data l'opportunita' di restare per cinque anni per ottenere la residenza permanente.

- Al terzo punto, May ha assicurato che a tutti i cittadini europei saranno garantiti i diritti previsti dalla legislazione Ue fino alla data di uscita della Brexit.

- Al quarto punto, la premier ha promesso un periodo di grazia di due anni, durante il quale chi arriva sul territorio britannico prima dell'uscita avra' l'opportunita' di regolarizzare il suo status sulla base delle nuove regole.

- Al quinto punto, May ha garantito che le procedure amministrative saranno il piu' semplici possibile, in particolare attraverso l'uso di strumenti digitali per le registrazioni. Il premier britannico ha sottolineato che la reciprocita' per i cittadini britannici che vivono nell'Ue e' vitale.