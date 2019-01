Brexit, May costretta a un "piano B". E i gilet gialli arrivano anche a Londra

Brexit: ok a emendamento che impone a May presentare Piano B

Seconda sconfitta in due giorni sulla Brexit per il governo di Theresa May: nella riapertura del dibattito ai Comuni sull'accordo per il divorzio dalla Ue, la Camera ha approvato con 308 voti favorevoli e 297 contrari l'emendamento promosso dal deputato Tory ed ex ministro della Giustizia, Dominic Grieve, che costringe la premier a tornare ai Comuni "entro tre giorni lavorativi" e non 21, come stabilito finora, con un piano B alternativo al no deal, in caso il Parlamento bocci la prossima settimana l'accordo.

Gb: sabato manifestazioni dei 'gilet gialli' contro il governo

Nuova protesta dei 'gilet gialli' a Londra, dove il movimento anti-austerity, People's Assembly, ha organizzato per sabato una manifestazione nazionale, invitando i partecipanti a indossare i gilet gialli. L'organizzazione, di orientamento di sinistra, ha convocato la manifestazione anche in altre citta' del Regno Unito chiedendo in primis elezioni parlamentari anticipate con l'intento di estromettere i conservatori che guidano il Paese dal 2010. Oltre 1.700 persone hanno annunciato su Facebook la loro partecipazione all'evento. Altre organizzazioni, tra cui "Stand Up To Racism", critiche nei confronti della politica dei rifugiati del governo, hanno chiesto di unirsi alla manifestazione. Allo stesso tempo, attivisti pro-Brexit, tra cui alcuni vicini all'estrema destra, hanno chiesto manifestazioni condividendo l'hashtag "#YellowVestUK".