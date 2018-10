Brexit, nuova carta per superare l'impasse: creare un'unione doganale Ue-Uk

BREXIT: MEDIA, UNIONE DOGANALE UE-GB PER SUPERARE IMPASSE SU CONFINE

L'Unione europea è pronta ad offrire a Theresa May un'unione doganale post Brexit che comprenda tutto il Regno Unito. Questa, secondo Rte News, la proposta che Bruxelles intende presentare al governo di Londra per superare l'impasse negoziale sul confine irlandese. La questione del 'backstop' per l'Irlanda del Nord, riportano i media irlandesi e britannici, verrebbe così aggirata. Questo consentirebbe alla premier un margine di manovra maggiore all'interno del suo esecutivo e della sua maggioranza, con gli euroscettici nettamente contrari all'idea di qualsiasi soluzione che 'divida' la provincia nordirlandese dal resto del Regno Unito. Il cosiddetto 'backstop' per la sola Irlanda del Nord, la proposta finora avanzata dalla Ue, prevederebbe il mantenimento, dopo la Brexit, di un'unione doganale tra Ue e Nordirlanda, per consentire il mantenimento del confine 'aperto' con la Repubblica d'Irlanda, stato membro dell'Unione. Questa soluzione comporterebbe per l'irlanda del Nord non solo uno status diverso da quello del Regno Unito, ma anche l'istituzione di controlli doganali per le merci in arrivo dalla Gran Bretagna. Un'ipotesi rigettata dalla stessa May.

LA CARTA SEGRETA DELL'UE PER RISOLVERE L'IMPASSE SULLA BREXIT

Con un'unione doganale estesa a tutto il Regno Unito, come proposto dalla premier britannica, il problema verrebbe a cadere. La questione riguarderebbe a questo punto la "temporaneità" di questo accordo. Londra, infatti, teme di rimanere legata per tempo indefinito alla Ue, senza quindi la possibilità di stringere accordi commerciali con Paesi terzi, perché vincolata alle regole dell'Unione. Secondo quanto riporta Rte News, l'unione doganale tra Ue e Regno Unito, secondo la proposta di Bruxelles, verrebbe concordata con un trattato a parte, separato dall'accordo per la Brexit. E tuttavia, dopo avere visionato la bozza corretta dell'accordo di separazione tra Londra e Bruxelles, l'emittente irlandese riferisce che sia l'Unione europea che il governo di Dublino intendono insistere sulla clausola del 'backstop' per l'Irlanda del Nord. Vale a dire, la permanenza della provincia nordirlandese nell'unione doganale Ue, anche a seguito dell'eventuale uscita dalla stessa unione doganale del resto del Regno Unito.