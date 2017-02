Brexit, oggi i deputati Gb votano legge per avvio della Brexit

La scelta britannica di lasciare l'Unione europea segna oggi un tappa cruciale con il voto dei deputati che dovrebbero autorizzare la premier Theresa May ad attivare il mese prossimo l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, ovvero a lanciare il processo di 'Brexit'. A conclusione di tre giorni di dibattito dedicato allo studio degli emendamenti al progetto di legge al voto - circa 140 pagine - gli eletti britannici dovrebbero adottare in prima lettura il testo, che poi passerà alla Camera dei Lord. In caso di emendamenti alla Camera alta, il progetto di legge tornerà quindi alla Camera dei Comuni.

Al di là del possibile 'ping-pong' parlamentare, l'approvazione definitiva richiederà probabilmente ancora alcune settimane di tempo. May ha ribadito più volte che intende far scattare l'articolo 50 entro il 31 marzo e per cercare di sventare qualsiasi ribellione in seno alla maggioranza conservatrice, ieri ha promesso che il parlamento avrà modo di pronunciarsi sui termini della Brexit prima del risultato finale dei due anni di trattative previste tra Londra e Bruxelles. Il governo londinese ha tuttavia messo in chiaro che un 'no' dei deputati alle condizioni negoziate per il divorzio dall'Ue non impedirà comunque l'uscita del Regno dall'Unione. Ieri sera, i deputati hanno respinto con 326 voti contro 293 un emendamento dell'opposizione laburista che chiedeva per il parlamento un vero e proprio diritto di veto sul futuro accordo con Bruxelles.