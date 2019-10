Brexit, ok dell'Ue: proroga fino al 31 gennaio 2020. Johnson: "Elezioni"

Brexit, Tusk: "Accordo Ue, proroga flessibile al 31 gennaio 2020"

"L'UE a 27 ha convenuto che accetterà la richiesta del Regno Unito di una estensione flessibile di Brexit fino al 31 gennaio 2020. La decisione dovrebbe essere formalizzata attraverso una procedura scritta". Lo dice il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk.

Regno Unito: si avvicina voto anticipato, come si svolgerà

A meno di due anni e mezzo dalle ultime elezioni generali, i cittadini britannici potrebbero presto recarsi di nuovo alle urne. Il primo ministro, Boris Johnson, ha chiesto alla Camera dei Comuni di votare sulla richiesta di elezioni il 12 dicembre.

QUANDO: se i Comuni appoggeranno la richiesta di BoJo, il voto si dovrà tenere dopo sei settimane di campagna elettorale. Di solito, le elezioni generali si tengono il primo giovedì di maggio, ogni cinque anni. Le prossime erano previste per il 5 maggio 2022. A indire le ultime elezioni - quelle dell'8 giugno 2017 - era stata la ex premier Tory, Theresa May, tre anni prima del previsto. Il suo azzardo, anche in quel caso percorso per ottenere un mandato più forte per negoziare la Brexit con Bruxelles, fini' col parito conservatore che perse la maggioranza.

PERCHE': col voto, Johnson spera di rompere lo stallo e ampliare la sua maggioranza a Westminster. Secondo il Fixed Term Parliaments Act, del 2011, si possono indire elezioni anticipate solo con l'appoggio dei due terzi del Parlamento. Due precedenti tentativi di BoJo di ottenere il voto anticipato sono stati respinti dai Comuni.