Brexit, ora il governo May apre al rinvio. Senza accordo potrebbe slittare

Brexit, ora il governo apre al rinvio: "Se accordo solo a fine marzo slitterà"

La Gran Bretagna potrebbe rinviare la Brexit oltre il 29 marzo 2019 per arrivare all'approvazione del piano di implementazione vero e proprio del divorzio dall'Ue. Lo ha dichiarato a Bbc Radio il ministro degli Esteri Jeremy Hunt. Mentre la data di fine marzo si avvicina, il governo britannico sta ancora tentando di creare consenso tra i deputati sulla versione dell'accordo di Brexit pattuita con l'Ue. Anche se il testo venisse approvato, la legislazione di implementazione dovrebbe passare nuovamente dalla Camera dei Comuni e dalla Camera dei Lord.

"Se riusciremo ad approvare l'accordo nei giorni prima del 29 marzo avremo bisogno di altro tempo per approvare la legislazione necessaria - ha spiegato Hunt - Ma se saremo capaci di fare progressi prima allora potrebbe non essere necessario. Non sappiamo in questo momento esattamente quale scenario ci sarà". Il governo britannico sta valutando di prolungare i lavori parlamentari e cancellare le vacanze di febbraio per dare più tempo ai deputati di dibattere sulla legge che si riferisce alla Brexit. Ci sono ancora otto testi di legge, che riguardano non solo l'accordo di divorzio ma anche il commercio, l'agricoltura e l'immigrazione, che devono essere preparati.