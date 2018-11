Brexit, ora è scontro Londra-Spagna. Nodo Gibilterra sull'accordo con l'Ue

Brexit, May: "La nostra posizione su Gibilterra non cambia"

Il nodo Gibilterra rischia di far saltare l'accordo sulla Brexit. Resta Gibilterra l'unica ombra sul summit di domenica. E la tensione tra Londra e Madrid si fa sempre più alta. La posizione del governo britannico su Gibilterra "non è cambiata e non cambierà. Così la premier, Theresa May, ha risposto alla domande dei cittadini alla radio della Bbc, riferendosi a quello che sembrerebbe l'ultimo vero nodo rimasto prima di dare il via libera all'accordo con l'Ue sulla Brexit. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha invece minacciato il veto perche' nell'intesa Gibilterra è considerata territorio britannico.

Brexit, Spagna: "Promessa scritta su Gibilterra o Sanchez salta summit"

La Spagna chiede infatti un impegno "scritto" di Londra su Gibilterra prima del summit Ue di domenica in cui dovrebbe arrivare il via libera all'accordo sulla Brexit fra il Regno Unito e i 27. Lo riferisce a Bruxelles il ministro spagnolo per gli Affari europei, Luis Marco Aguiriano Nalda, aggiungendo che il premier Pedro Sanchez non deciderà se partecipare al summit finché non avrà visto la promessa. "Abbiamo chiesto che venga pubblicata dalle autorità britanniche prima del Consiglio europeo di domenica", ha dichiarato Luis Marco Aguiriano Nalda. La Spagna ha minacciato di opporsi all'accordo sulla Brexit se non verrà messo nero su bianco il suo diritto di veto sulla futura relazione fra l'Ue e l'enclave britannica in territorio spagnolo.