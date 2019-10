Brexit, resta lo stallo Irlanda. Giravolta Johnson: pronto a chiedere rinvio

Brexit: Johnson chiederà rinvio se non sarà raggiunto accordo

Il premier britannico, Boris Johnson, chiederà all'Ue un rinvio della Brexit oltre il 31 ottobre se non dovesse raggiungere un accordo con l'Ue approvato dal Parlamento entro sabato sera. Lo riporta Sky News, citando il ministro per la Brexit, Stephen Barclay, il quale ha detto in una commissione parlamentare che il premier "rispettera'" la legge che blocca il no-deal.

Brexit, Ue: "Questioni significative ancora da risolvere"

Le discussioni tra l'Unione Europea e il Regno Unito "sono state costruttive ma rimangono un certo numero di questioni significative da risolvere". Lo ha detto il commissario agli Affari interni, Dimitris Avramopoulos, dopo la discussione interna alla Commissione con il capo-negoziatore Ue, Michel Barnier, sull'avanzamento dei negoziati con il Regno Unito. "Le discussioni tecniche con il Regno Unito sono andate avanti fino a tarda notte e sono in corso in questo momento", ha spiegato Avramopoulos.

Brexit: Varadkar, accordo possibile ma potrebbe servire nuovo vertice Ue

Il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, che ha parlato col collega britannico Boris Johnson e con la Commissione europea da Dublino, si è detto "fiducioso" sulla possibilità di un accordo su Brexit ma ha voluto precisare che ci sono ancora "molte questioni da risolvere" e che ci sarà probabilmente bisogno di un altro summit Ue entro la fine del mese. Lo riporta il Guardian.