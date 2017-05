Brexit, paura per i pensionati Uk in Spagna: niente più servizi dopo il 2019

TERRORE BREXIT PER I PENSIONATI UK IN SPAGNA

La Brexit può diventare una condanna per i moltissimi pensionati britannici che vivono all'estero, in particolare in Spagna. E' infatti in Spagna che si trova la colonia più numerosa di pensionati britannici espatriati. Questi ultimi sono profondamente turbati da come l'imminente divisione del loro Paese dall'Ue influirà su di loro. E in qualche modo già lo ha fatto. Gli espatriati sono anche preoccupati per il fatto che il dibattito sulla Brexit che si tiene più di 1.000 miglia a nord rispetto alla loro attuale residenza si occupa con particolare attenzione di contratti commerciali, di economia e di migrazione verso il Regno Unito ma mai di loro.

LA COLONIA BRITANNICA IN SPAGNA

Le stime relative al numero di cittadini britannici che vivono in Spagna oscillano. Molti non sono registrati formalmente e molti altri viaggiano spesso tra i due paesi. Tuttavia, l'Istituto Nazionale di Statistica (INE) propone una cifra di circa 300.000, con la maggioranza di coloro che vivono sulla Costa Blanca e sulla Costa del Sol. Entrambe le aree hanno costruito grandi industrie del turismo, guidate in gran parte dai visitatori britannici, dagli ultimi giorni della dittatura di Francisco Franco, morto nel 1975.

ADDIO ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO SPAGNOLO DOPO LA BREXIT?

Il sistema sanitario spagnolo è rimasto robusto nonostante le pressioni di austerità negli ultimi anni. Il governo U.K paga la Spagna per contribuire a finanziare i servizi medici per i suoi cittadini, per un importo di 223 milioni di sterline nel periodo 2014-15. Il costo per la Spagna di occuparsi della comunità britannica, principalmente pensionata, è molto gravoso e con la Brexit tutti questi benefici potrebbero venire improvvisamente meno. Javier Castrodeza, un alto funzionario del ministero spagnolo della sanità, ha affermato che una volta che il Regno Unito avrà formalizzato la sua partenza, i residenti britannici e i visitatori saranno trattati "come cittadini extracomunitari, con un diverso status sanitario" di accesso al sistema spagnolo.

PENSIONATI COSTRETTI A TORNARE IN UK? CONSEGUENZE NEGATIVE ANCHE PER LA SPAGNA

Un modo per eliminare tali incertezze per i residenti britannici a lungo termine sarebbe quello di richiedere la nazionalità spagnola, assicurandosi così di restare cittadini dell'Ue dopo che la Gran Bretagna lascerà formalmente il blocco. Ma non c'è un accordo che consente la doppia nazionalità spagnola-britannica: un passaporto deve essere abbandonato per guadagnare l'altro. E così i pensionati britannici sono molto preoccupati del loro possibile futuro in Spagna. Potrebbero infatti essere costretti a rientrare in patria, causando a loro volta delle conseguenze sul mercato immobiliare spagnolo.