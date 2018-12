Brexit, pressioni bipartisan sulla May. Accordo con l'Ue verso la bocciatura

Brexit: parere legale incompleto, pressioni bipartisan su May

Nuove pressioni bipartisan sul governo di Theresa May per il dossier Brexit: esponenti Tory e Labour chiedono che Downing Street pubblichi per intero il parere legale sugli "effetti generali" dell'accordo raggiunto da Londra con l'Ue, minacciando una "crisi costituzionale". Il governo ha acconsentito a pubblicare solo un riassunto del documento riservato, in cui - stando alle indiscrezioni - il procuratore generale Geoffrey Cox avverte che con l'accordo negoziato da May, la Gran Bretagna rimarrebbe "a tempo indeterminato" nell'unione doganale con Bruxelles. Cox riferira' oggi alla Camera dei Comuni. L'ex ministro della Scienza e dell'Universita', Sam Gyimah, che ha lasciato il governo venerdi' scorso, ha detto che pubblicare il parere per intero e' "cruciale per ripristinare la fiducia nei politici".

"Se non lo pubblicano per intero, sara' scontro fra governo e Parlamento", ha detto a Sky News il ministro ombra per la Brexit Keir Starmer, minacciando di avviare contro il governo una procedura per oltraggio al Parlamento. I detrattori della May sostengono che la mancata pubblicazione dell'intero documento viola un voto vincolante dei Comuni del mese scorso, che chiede al governo di presentare davanti al Parlamento "ogni consiglio legale per intero". L'intervento di Cox da' il via di fatto ai cinque giorni di dibattito sull'accordo con la Ue, che inizieranno domani e porteranno poi l'11 dicembre al voto alla Camera dei Comuni. (AGI) Ruy/Sar 031642 DIC 18 NNNN