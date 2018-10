Brexit, giallo sull'accordo tra Ue e Uk. Prima l'annuncio poi la retromarcia

Nuova fumata nera per la Brexit. Dopo le voci del pomeriggio, al termine dell'incontro a Bruxelles tra il ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab, e il capo negoziatore dell'Ue, Michel Barnier, fonti europee hanno riferito che non e' ancora stato raggiunto un accordo e in particolare resta da sciogliere il nodo della frontiera irlandese tra Eire e Ulster.

Raab ha fatto sapere che resta a Bruxelles per continuare i colloqui anche domani mentre Barnier ha riunito gli ambasciatori dei 27 per aggiornarli sullo stato della trattativa. I termini precisi del divorzio di Londra restano quindi ancora da definire a pochi giorni dal Consiglio europeo che dovrebbe ratificarli e a sei mesi dalla data in cui dovrebbe diventare effettiva l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue.