Brexit, rivolta Tory contro May. Senza accordo Londra può restare nell'Ue

Brexit, decine di conservatori pronti a bloccare "mancato accordo"

Decine di deputati conservatori, normalmente leali nei confronti dell'esecutivo, potrebbero ribellarsi contro il governo di Theresa May nel tentativo di impedire una Brexit senza accordo. Andrew Percy, co-presidente del Brexit Delivery Group, che riunisce parlamentari moderati a favore e contro l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, ha detto alla Bbc che più di 30 deputati potrebbero tentare di bloccare la Brexit senza accordo e sostenere soluzioni alternative, nel caso in cui l'intesa rimaneggiata della May non trovasse una maggioranza alla Camera dei Comuni. Secondo il ministro delle Finanze britannico, Philip Hammond, le discussioni in corso fra Gran Bretagna e Unione Europea sulla Brexit hanno fatto registrare "qualche movimento" che potrebbe portare a una svolta "nei prossimi giorni". Ma il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, si è detto non troppo ottimista.

Senza accordo anche i conservatori potrebbero chiedere un secondo referendum

"In caso di 'no deal' per la Brexit, ciò che non posso escludere, potrebbero esserci conseguenze economiche terribili, in Gran Bretagna e sul Continente. I miei sforzi sono orientati a evitare il peggio, ma non sono molto ottimista riguardo a questo", ha spiegato Juncker. In una lettera al governo, Percy e l'altro co-presidente di Brexit Delivery Group, Simon Hart, hanno avvertito che un mancato accordo "non solo rischia di danneggiare l'interesse nazionale" ma "mette a repentaglio proprio la cosa per cui molti colleghi hanno speso decenni a fare campagne elettorali, l'uscita dall'Unione Europea". Tra le ipotesi c'è dunque anche quella di un secondo referendum che ora torna a prendere quota viste le difficoltà di trovare un accordo tra Londra e Bruxelles e i mal di pancia incrociati sia nei Tories che nei Labours.