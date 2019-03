Brexit, salta il tavolo Juncker-May: "Trattative in completo stallo"

Brexit, Londra, colloquio May-Juncker: 'Trattative con Ue in stallo'

Le trattative tra il governo di Theresa May e l'Unione Europea per trovare un compromesso sull'accordo Brexit sono "in stallo". Lo hanno ammesso questa mattina fonti di Downing Street mentre mancano 24 ore al voto del Parlamento britannico. "Il primo ministro ha parlato con Jean-Claude Juncker per telefono ieri sera" e "le squadre continuano a discutere", hanno detto le fonti. Tuttavia "le trattative rimangono in stallo".

Brexit, salta il tavolo tra Bruxelles e Londra

Contrariamente a quanto ipotizzato ieri da Downing Street, May non dovrebbe dunque recarsi personalmente a Bruxelles in mattinata per incontrare il presidente della Commissione. Alla vigilia del "voto significativo" della Camera dei Comuni sull'accordo Brexit, lo stallo aumenta le probabilita' di una sconfitta per May domani.