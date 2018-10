Brexit, scoppia il caso Irlanda: "Senza accordo rischio nuove violenze"

Brexit, Barnier: "Il dossier Irlanda può affossare i negoziati"

La spinosa questione della frontiera tra l'Irlanda e la provincia britannica dell'Irlanda del Nord potrebbe affondare i negoziati sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Lo ha affermato il capo negoziatore dell'Ue sulla Brexit, Michel Barnier. "La risposta è sì", ha detto quando gli è stato chiesto - a France Inter radio - se la questione della frontiera irlandese potesse provocare il fallimento dei negoziati. "Credo che abbiamo bisogno di un accordo. Non sono sicuro che lo otterremo. È difficile, ma possibile".

BREXIT, PREMIER IRLANDA: "SENZA ACCORDO SI RISCHIA IL RITORNO DELLA VIOLENZA"

Il rischio di un ritorno della violenza nell'isola d'Irlanda a causa di una 'hard Brexit', cioè senza accordo per il ritiro del Regno Unito dall'Ue, "non è al centro dei negoziati, perché negoziamo per trovare una soluzione. E siamo a un punto in cui le cose sono diventate molto tecniche. Ma certamente è una cosa che ho sempre come retropensiero e che ha potenziali conseguenze, se le cose vanno male". Lo dice il premier irlandese Leo Varadkar, a margine del vertice Asia-Europa (Asem, Asia-Europe Meeting) a Bruxelles. I Troubles, il conflitto etnico-comunitario che ha insanguinato l'isola (con attentati anche in Gran Bretagna e in Europa) provocando oltre 3.500 morti, sono durati una trentina d'anni, per terminare nel 1998, con gli accordi del Venerdì Santo.

LE CONSEGUENZE DEL MANCATO ACCORDO SULLA BREXIT PER L'IRLANDA

Oggi l'isola, divisa politicamente in Irlanda del Nord, parte del Regno Unito, e Repubblica d'Irlanda, è di fatto unita, poiché la frontiera non esiste più. Se il Regno Unito dovesse uscire dall'Ue senza un accordo, c'è il rischio che risorga un confine fisico tra le due Irlande, un esito che entrambe le parti dichiarano di voler evitare. La questione irlandese è uno dei maggiori ostacoli al raggiungimento di un accordo tra Londra e Bruxelles, dato che i britannici vogliono evitare che sorga un confine doganale sul mare d'Irlanda, che separa l'Ulster dal resto del Regno.