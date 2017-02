Mondiali e Olimpiadi, addio alle bandiere nazionali? "Simbolo Ue obbligatorio"

BANDIERA DELL'UE AL POSTO DI QUELLE NAZIONALI?

Addio alle bandiere nazionali per fare spazio alle bandiere europee? Il presunto progetto "segreto" dell'Unione Europea di imporre il proprio simbolo al posto di quelli dei diversi Stati membri sulle magliette sportive e degli atleti sportivi in genere.

FEDERICA PELLEGRINI, NIENTE TRICOLORE?

Quindi Mondiali di calcio e Olimpiadi con le stelle dell'Ue al posto delle bandiere degli Stati Membri? Addio al tricolore per Federica Pellegrini & company? Bruxelles ha smentito l'esistenza di questo progetto che è stato rivelato da alcuni quotidiani britannici secondo i quali invece l'Uevsta per varare una nuova direttiva che obbliga giocatori e atleti olimpionici ad avere sulle loro magliette il logo della bandiera europea accanto a quella degli stati nazionali e anche negli stadi la bandiera europea deve essere messa in mostra.

L'UE SMENTISCE: "NON E' OBBLIGATORIO"

Il piano sarebbe contenuto in un documento redatto dalla Commissione cultura ed educazione del parlamento europeo dal titolo "un approccio integrato alla politica sportiva". Ma Bruxelles ha seccamente smentito rimproverano i tabloid britannici parlando di strumentalizzazioni. Pare infatti che si tratti di una relazione non vincolante anche perché, sottolineano da Bruxelles, l'Ue non ha il potere di legiferare in materia di sport.