Brexit, Soros prova a interferire: Soldi alla campagna per restare in Ue

Brexit: Soros dona altri 100.000 dollari a campagna pro-Ue

George Soros raccoglie la sfida di chi ne aveva denunciato l'interferenza nella politica britannica annunciando di voler aggiungere 100.000 dollari ai 400.000 già promessi nei giorni scorsi a sostegno della campagna 'Open Britain', che mira di fatto a bloccare la Brexit. A confermare la nuova donazione, riporta il Guardian, è stata Eloise Todd, chief executive di 'Open Society Foundation': fondazione che fa capo al finanziere miliardario americano di origine ungherese.

"Il futuro del Regno Unito rispetto all'Ue - secondo Todd - non è ancora una questione chiusa, c'è ancora un voto parlamentare da affrontare e la gente di questo Paese ha il diritto di sapere la verità riguardo alle opzioni sul tavolo: una delle quali è restare con un ruolo guida nell'Unione". L'iniziativa di Soros ha suscitato polemiche da parte dei 'brexiteers' e accuse di "complotti" (che hanno fatto gridare qualcuno all'antisemitismo) per cercare di far cadere il governo Tory di Theresa May. Governo il quale da parte sua ha confermato che il referendum c'è già stato e che la Brexit avverrà.