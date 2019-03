Brexit, spiraglio per Theresa May: falchi Tory pronti a votare il suo piano

Brexit, i falchi Tory aprono a Theresa May per votare il suo piano

I falchi dei Tory, convinti sostenitori di Brexit, hanno posto tre condizioni alla premier britannica, Theresa May, per votare alla Camera di Comuni il suo piano. Lo riferisce il Sunday Times. In estrema sintesi, gli otto membri del Gruppo Erg - i conservatori guidati da Jacob Rees-Mogg - chiedono a May una "clausola del trattato, formulata in modo chiaro e giuridicamente vincolante, che sostituisca inequivocabilmente" il testo dell'accordo gia' firmato con l'Ue.

Brexit, le richieste dei falchi Tory a Theresa May

Secondo, un linguaggio che "vada oltre la semplice re-interpretazione della natura temporanea del backstop" e una modifica al parere legale di Cox secondo cui "varrebbe a tempo indefinito". Terzo, un "percorso chiaro e incondizionato fuori dal backstop in caso di fallimento delle trattative commerciali", che potrebbe significare "un limite di tempo o un meccanismo di uscita unilaterale". Il "piano di pace con May" e' stato elaborato in collaborazione con Nigel Dodds, il capogruppo degli Unionisti del Dup. Se May riuscisse a garantirsi l'appoggio dei Dup e dei falchi dell'Erg, l'accordo avrebbe i voti necessari.