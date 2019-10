Brexit, telefonata Johnson Merkel chiude le speranze: "Accordo impossibile"

BREXIT, DOPO LA TELEFONATA JOHNSON-MERKEL ACCORDO 'IMPOSSIBILE'

Dopo una telefonata tra il premier Boris Johnson e la cancelliera tedesca Angela Merkel un accordo sulla Brexit è ormai "essenzialmente impossibile". Lo riferiscono fonti di Downing Street citate dalla Bbc. Nella telefonata, Johnson ha illustrato alla Merkel le nuove proposte presentate alla Ue sul confine irlandese. La cancelliera, riferisce la fonte di Downing Street, ritiene però che un accordo basato su queste nuove proposte sia "estremamente improbabile".

BREXIT, BORIS JOHNSON: "TRATTATIVA VICINA ALLA ROTTURA"

Per la Merkel, non c'è possibilità di accordo, a meno che l'Irlanda del Nord non rimanga all'interno dell'unione doganale europea. Secondo la fonte, la trattativa in corso a Bruxelles è "vicina alla rottura, nonostante il Regno Unito abbia fatto molti sforzi". per venire incontro alle richieste europee. I negoziati sulla Brexit a Bruxelles "sono vicini alla rottura", ha sottolineato il premier britannico, Boris Johnson, nella telefonata con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, secondo fonti di Downing Street.