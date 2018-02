Brexit, Theresa May blocca i cittadini Ue: niente residenza a chi arriva in Uk

Brexit: Theresa May nega la residenza ai cittadini europei in arrivo nel periodo di transizione

La premier britannica Theresa May si oppone a una proposta che prevede di concedere i diritti legati alla residenza nel Paese ai cittadini europei durante il periodo di transizione dopo la Brexit: lo riporta la Bbc online. Deve esserci una "differenza" di trattamento tra coloro che arrivano dopo che il Regno Unito sarà uscito dall'Unione Europea e coloro che arrivano prima, ha detto la premier britannica rassicurando allo stesso tempo i parlamentari Tory sulla durata del periodo di transizione.

Brexit, l'Ue dirà no alla proposta Uk sui servizi finanziari

Doccia fredda per le speranze britanniche di strappare all'Unione europea un accordo commerciale che comprenda il settore finanziario. Secondo quanto scrive il Financial Times, i negoziatori europei per la Brexit intendono imporre dei rigidi paletti a tale accordo, ritenendo che la Ue trarrebbe vantaggio da una City londinese ridimensionata. In una riunione riservata dei rappresentanti dei 27 Paesi Ue, scrive il Ft, si è deciso che i futuri accordi tra Londra e Bruxelles dovranno basarsi sugli stessi principi che regolano gli accordi commerciali tra la Ue e i Paesi terzi. Questo significa che l'accesso dei servizi finanziari britannici al mercato unico europeo avrà delle limitazioni, come accade ad esempio nel caso degli Stati Uniti. Al contrario di quanto sperava il governo britannico, "non ci sarà alcun accordo speciale", ha riferito al Ft un diplomatico a conoscenza della vicenda. Il settore finanziario della City è una delle voci fondamentali del pil britannico e Londra punta a mantenere l'accesso incondizionato al mercato unico Ue, anche dopo la Brexit.