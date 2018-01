Brexit, Theresa May fa il rimpasto di governo: ci sarà il ministro del no deal

Brexit: Theresa May annuncia il rimpasto di governo

Nel nuovo governo di Theresa May che uscirà oggi dal rimpasto annunciato dal primo ministro britannico, ci sarà anche una figura ad hoc che si occuperà dell'eventuale mancato accordo tra Londra e l'Unione Europea. Secondo i media britannici l'uomo designato per occupare la poltrona di 'ministro per il no deal' sarà Steve Baker.

Ci sarà anche un ministro per il 'no deal' con l'Ue

La nuova poltrona, secondo il Telegraph, ha lo scopo di dimostrare a Bruxelles che la Gran Bretagna non teme di lasciare l'Unione anche senza un accordo. Baker disporrà di un "budget significativo", affiancherà il ministro per la Brexit David Davis. Il rimpasto del governo May arriva dopo le dimissioni di Damian Green, stretto collaboratore del primo ministro britannico, avvenute a dicembre. Secondo la gran parte della stampa britannica dovrebbero essere confermati i ministri chiave dell'esecutivo conservatore, a cominciare da Boris Jhonson agli Esteri, di Amber Rudd agli Interni, di Philip Hammond al Tesoro e dello stesso David Davis alla Brexit. May potrebbe però ringiovanire la squadra, secondo i giornali inglesi, e includere al governo un buon numero di quarantenni.