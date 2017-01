Brexit, May: "Ue, non sarà un addio a metà. Regno Unito di nuovo mondiale"

"ADDIO ALL'UE, LA GRAN BRETAGNA TORNERA' MONDIALE". THERESA MAY ANNUNCIA UNA HARD BREXIT

"In questo momento stiamo abbandonando l'Europa e pianifichiamo un vertice biennale del Commonwealth. Costruiremo una Gran Bretagna veramente mondiale". Lo ha detto la premier britannica Theresa May svelando il piano del governo sulla Brexit che a questo punto assomiglia sempre di più a una "hard Brexit".

THERESA MAY: "NON STAREMO META' DENTRO E META' FUORI, GUARDIAMO AD ALTRI CONTINENTI"

Il Regno Unito rimarrà un "vicino e buon amico" dell'Unione europea, ma "non staremo metà dentro e metà fuori dall'Ue" e "aprirà" oltre ai suoi confini verso altri continenti ha detto ancora la May, riferendosi anche ai buoni rapporti che si prospettano con gli Stati Uniti di Trump. "Vogliamo una nuova ed equa partnership tra un Regno Unito globale indipendente e che si autogoverni e i nostri amici e alleati in Ue, non una membership parziale nell'Unione europea", ha proseguito May.

THERESA MAY VUOLE UN ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO CON L'UE

La Gran Bretagna punta ad un accordo di libero scambio con l'Ue ma non intende contribuire al bilancio europeo, ha chiarito Theresa May.

"IL PARLAMENTO UK VOTERA' SULL'ACCORDO FINALE SULLA BREXIT. CITTADINI UE SEMPRE BENVENUTI"

Come confermato da Theresa May, il Parlamento britannico voterà sull'accordo finale emerso dai negoziati sulla Brexit. "I cittadini europei saranno ancora benvenuti nel Regno Unito", ha poi assicurato la premier britannica. Inoltre "i servizi di intelligence britannici continueranno a cooperare con i nostri alleati per garantire la sicurezza dei cittadini europei".

THERESA MAY: "CONTROLLO SULL'IMMIGRAZIONE DAI PAESI UE"

La premier britannica Theresa May ha annunciato anche che la Gran Bretagna riprenderà il controllo dell'immigrazione dai Paesi Ue e si ritirerà dalla giurisdizione della Corte europea di Giustizia.

STERLINA IN RISALITA DOPO IL DISCORSO DI THERESA MAY

Sterlina in risalita sul mercato dei cambi mentre la premier britannica Theresa May sta tenendo un attesissimo intervento sulla Brexit. In precedenza, l'ipotesi che oggi avrebbe lanciato chiari segnali di una "hard Brexit" aveva depresso la valuta britannica, fino a farla calare sotto quota 1,20 dollari. Nel pomeriggio il British Pound risale a 1,2274 dollari.