Brexit, Theresa May in Cina per un nuovo accordo commerciale

Cina: al via missione di Theresa May, verso un nuovo accordo commerciale

Comincia oggi la missione in Cina del primo ministro britannico, Theresa May, con la promessa di lavorare per un nuovo accordo commerciale tra Londra e Pechino. Lo ha dichiarato la stessa May ai giornalisti a bordo del Royal Air Force, nel viaggio verso Wuhan, prima tappa della missione cinese dove è prevista la firma di accordi bilaterali nell'educazione universitaria per un valore complessivo di cinquecento milioni di sterline (570 milioni di euro).

Theresa May cerca soldi in Cina per affrontare il post Brexit

"La Cina è un Paese con cui vogliamo fare un accordo commerciale", ha detto May, "ma penso che ci sia di più che possiamo fare nel frattempo, per quanto riguarda le potenziali barriere al commercio e l'apertura di mercati per assicurare che le aziende britanniche siano in grado di fare buoni scambi in Cina". Già prima della partenza, May aveva sottolineato le divergenze con la Cina, in particolare sulla sovrapproduzione cinese di acciaio che colpisce l'industria britannica. Nel pomeriggio di oggi, May sarà a Pechino, e nei prossimi giorni a Shanghai, dove concluderà la visita il 2 febbraio prossimo. Nella capitale cinese, May incontrera' prima il suo omologo cinese, il primo ministro Li Keqiang, e successivamente il presidente, Xi Jinping.