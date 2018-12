Brexit, Theresa May perde altri pezzi: nuove dimissioni nel governo

Gb, nuove dimissioni nel governo May dopo l'accordo sulla Brexit

Nuova defezione nel governo del premier britannico Theresa May, a pochi giorni dal decisivo voto del Parlamento sull'accordo di Brexit negoziato con l'Unione Europea già approvato dai Ventisette: Sam Gyimah, sottosegretario per gli affari scientifici ha presentato le proprie dimissioni. In una lettera pubblicata dal quotidiano The Daily Telegraph Gyimah ha affermato di "non poter più sostenere il progetto del premier": con l'accordo "abbiamo rinunciato al nostro dirtto di veto", scrive il deputato conservatore, che cita anche la scelta di rinunciare all'accesso al sistema satellitare Galileo - di cui la Gran Bretagna era uno dei partecipanti - come uno dei principali motivi del suo addio.