Brexit, Theresa May perde un voto cruciale: ultima parola al parlamento Uk

Brexit: Theresa May battuta in voto cruciale in parlamento

Il governo di Theresa May è stato battuto in parlamento nel corso di un voto-chiave sulla Brexit. A decidere l'esito del voto su un emendamento è stato un gruppo di ribelli all'interno del Tory. L'emendamento, che indica come obbligatori un voto del parlamento su ciascun accordo siglato con l'Ue nell'ambito della Brexit, è stato approvato con 309 voti a favore e 305 contro.

Ultima parola sulla Brexit spetterà al parlamento Uk

L'approvazione dell'emendamento garantisce al parlamento la possibilità di un voto finale sull'accordo di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Si tratta della prima sconfitta parlamentare subita da May nell'esame del disegno di legge, salutata dagli applausi di una parte della Camera dei comuni. Il governo aveva cercato in tutti i modi di impedire che finisse in questo modo, ma la risposta dei ribelli, guidato da Dominic Grieve, era stata "E' troppo tardi". Il voto arrova alla vigili del vertice di Bruxelles, che vedra' l'Ue impegnata a valutare l'intesa appena siglata dal premier britannico a Bruxelles. Era stato il battagliero Grieve ad avvisare May che il parlamento non avrebbe siglato "un assegno in bianco per ottenere qualcosa che, al momento, non si sa cosa sia".