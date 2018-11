Brexit, Theresa May verso la bocciatura. L'Ue deve prepararsi al No Deal

Brexit: Downing Street, ci sarà dibattito tv May-Corbyn

La premier britannica, Theresa May, si confronterà con il leader dei laburisti, Jeremy Corbyn, in un dibattito tv incentrato sulla Brexit. Lo ha confermato Downing Street. La leader dei Tory ha raggiunto un accordo con Bruxelles ma deve ora riuscire a farlo passare in Parlamento. Ma l'ipotesi che l'accordo raggiunto dal primo ministro (che ha avvertito la Commissione europea che per la Gran Bretagna restare in Unione europea non è un'opzione) passi sembra molto difficile.

Brexit, Farage avverte: "Il Parlamento respingerà l'accordo, l'Ue si prepari"

Non a caso i pronostici sul No Deal si moltiplicano. Il Parlamento britannico respingerà l'accordo Brexit con "un ampio margine" e l'Unione Europea deve prepararsi a un'uscita disordinata del Regno Unito. Lo ha detto l'ex leader dell'Ukip, Nigel Farage, in un dibattito all'Europarlamento. L'accordo "non passerà e non passera' per un ampio margine", ha avvertito Farage, ribadendo che quello raggiunto con l'Ue "per il Regno Unito è il peggior accordo della storia, qualcosa che il presidente Trump ha notato". Secondo Farage, c'è "una forte possibilita' che il Regno Unito esca" senza accordo e alle condizioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO). Farage ha ironicamente lodato il capo-negoziatore europeo, Michel Barnier, per aver ottenuto "un buon accordo" per l'Ue perché obbliga il Regno Unito a pagare i suoi impegni finanziari, a mantenerla libera circolazione e a rispettare diverse regole comunitarie. Secondo Farage il Regno Unito "può essere tenuto ostaggio" negli anni a venire. "Game, set and match for you", ha detto Farage a Barnier.