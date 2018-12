Brexit: Tory, May affronterà voto sfiducia in serata

Caos nel partito conservatore britannico: il processo di sfiducia nei confronti della leader Theresa May e' stato innescato dopo che almeno 48 deputati si sono schierati contro di lei per l'accordo raggiunto con Bruxelles sulla Brexit. Lo riferisce il Guardian, precisando che almeno 48 lettere di sfiducia sono state inviate a Sir Graham Brady, alla guida della Commissione 1922. Il regolamento interno prevede che questo sia il numero minimo per innescare il processo di sfiducia. Il voto si terra' mercoledi' sera.

"Il limite del 15% dei parlamentari del partito che chiedono un voto di fiducia sulla leader e' stato superato", ha spiegato Brady. La May avra' bisogno del sostegno di almeno 158 parlamentari conservatori per evitare di essere defenestrata. Ma potrebbe anche decidere di dimettersi se capisse che i voti contro di lei sono al di sotto della soglia per farla cadere, ma in numero significativo, tanto da dimostrare la mancanza di fiducia del partito in lei.