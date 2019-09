Brexit, Trump promette a Johnson "un magnifico accordo commerciale"

Brexit, Trump: "Pronti a siglare straordinario accordo con il Regno Unito"

"Gli Usa sono pronti a completare uno straordinario accordo commerciale con il Regno Unito, che porterà straordinari vantaggi a entrambi i Paesi. Stiamo lavorando a stretto contatto con il primo ministro Boris Johnson per questo". Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu.

BREXIT, TRUMP: "CONOSCO BENE JOHNSON, NON LASCERA'"

"Lo conosco bene, non lascerà". Così Donald Trump afferma che Boris Johnson non si dimetterà dopo la sentenza della Corte Suprema che ha dichiarato illegale la sua decisione di sospendere il Parlamento. "Questa era una domanda veramente cattiva", ha detto ancora il presidente americano, bacchettando i giornalisti che avevano posto al premier britannico una domanda sulle richieste di dimissioni che stanno arrivando da Londra.

Brexit, Trump: "Sarebbe terribile non si facesse come vuole Johnson"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto alle Nazioni Unite che sarebbe "terribile" per il Regno Unito non lasciare l'Unione europea secondo i termini del primo ministro britannico Boris Johnson, i cui piani sono vanificati dal Parlamento e la Corte suprema. "Solo un uomo come lui può farlo", ha detto Trump di Johnson. "Penso che lo farà", ha aggiunto. "Sarebbe terribile seguire un'altra strada", ha sottolinea l'inquilino della Casa Bianca sulla Brexit come prevista dal primo ministro britannico. Oggi la Corte suprema di Londra ha dichiarato illegale la decisione di Johnson di sospendere il Parlamento prima della Brexit.