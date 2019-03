Brexit, l'Ue a Londra: "48 ore di tempo per una proposta accettabile"

Brexit: Ue a Londra, 48 ore tempo per proposte "accettabili"

I negoziatori europei hanno dato 48 ore di tempo ai colleghi britannici per presentare una soluzione accettabile sulla Brexit, una proposta che possa dare una svolta all'impasse. Lo scrivono i giornali britannici, citando funzionari europei. Se dovesse arrivare una proposta accettabile, il negoziato per trovare una via di uscita al braccio di ferro continuera' anche nel fine settimana, ha confermato il segretario britannico alla Brexit, Geoffrey Cox, procuratore generale di Londra.

Brexit, come può cambiare l'accordo tra Ue e Londra

Il Regno Unito sta cercando di modificare l'accordo di divorzio per renderlo piu' accettabile ai deputati euroscettici in vista dei voti a raffica della prossima settimana a Westminster. Il ministro francese dell'Europa, Natalie Loiseau, stamane ha comunque affermato che "non ci sono state proposte precise" dal Regno Unito e che l'Ue stava ancora aspettando.