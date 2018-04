Brexit, l'Ue avverte Londra: "Colloqui a rischio senza intesa sull'Irlanda"

Brexit, Barnier: "Colloqui a rischio senza intesa confine Irlanda"

Il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, ha avvertito che i colloqui sono a "rischio" a causa delle differenze di vedute sul futuro del confine irlandese dopo l'uscita di Londra dal consesso europeo. In una conferenza stampa durante la sua visita in Irlanda, Barnier ha chiesto che nell'accordo sulla Brexit venga inclusa "una soluzione chiara e operativa per l'Irlanda": "finche' non raggiungeremo questa intesa, c'è un rischio".