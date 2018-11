Brexit, l'Ue: "Londra boccia l'accordo? C'è anche l'opzione no uscita"

Brexit, May tira dritto: "Nessun piano B per l'uscita dall'Ue"

La premier britannica, Theresa May, esclude qualsiasi piano B che includa un accordo di compromesso in stile norvegese con il partito laburista al fine di ottenere un consenso parlamentare sulla Brexit. La premier e' convinta a portare dalla sua parte la maggioranza del Parlamento nel cruciale voto dell'11 dicembre prossimo. Per May, quella raggiunta con l'Ue, e' l'unica versione di Brexit possibile. I laburisti hanno invece proposto un cosiddetto piano B che prevede l'appartenenza allo Spazio economico europeo piu' un'unione doganale negoziata.

Brexit, Tusk: "Westminster la boccia? C'e' anche opzione no uscita"

Ma intanto si fa strada anche un'altra ipotesi, quantomeno a Bruxelles, quella che di fatto cancellerebbe l'esito del referendum del giugno 2016. Il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, ha fatto presente che, qualora il Parlamento di Westminster bocciasse l'accordo sulla Brexit siglato tra Londra e l'Unione europea, dietro l'angolo rimane sempre l'opzione del mancato divorzio. Lo ha detto a margine del G20, a Buenos Aires, ricordando anche che non c'e' la possibilita' per Bruxelles di ulteriori negoziati: "Se questo accordo viene bocciato dai Comuni, saremo lasciati -come gia' sottolineato alcune settimane fa dalla premier Theresa May- con una doppia opzione: 'no deal' o niente Brexit del tutto".