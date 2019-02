Brexit, l'Ue spinge per il rinvio al 2021.Inglesi pronti a votare alle europee

Brexit, L'Ue spinge per il rinvio. Tusk: "Sarebbe una soluzione razionale"

Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ritiene che un rinvio ulteriore della Brexit oltre la scadenza del 29 marzo "sarebbe una soluzione razionale" per Londra. "Penso che, tenuto conto della situazione nella quale ci troviamo, un rinvio ulteriore sarebbe una soluzione razionale", ha dichiarato Tusk in una conferenza stampa a Sharm el Sheikh, in Egitto, dove e' in corso il summit tra Ue e Lega araba. Nelle scorse ore il The Guardian ha lanciato l'ipotesi che si stia lavorando a un rinvio fino al 2021, con gli elettori britannici pronti a votare alle elezioni europee.

Brexit: Usa e Gb siglano accordo su derivati e su compensazioni

La Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno definito un accordo per stabilire una continuita' nelle transizioni tra i due Paesi sui derivati e sulle compensazione (clearing) per evitare ogni incertezza quando il Regno Unito lascera' l'Unione europea. "I partecipanti al mercato possono essere certi della continuita' del commercio di derivati e delle attivita' di compensazione tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, dopo il ritiro del Regno Unito dall'Ue", si legge in una dichiarazione congiunta delle autorita' dei due Paesi. "Le autorita' del Regno Unito e degli Stati Uniti stanno adottando misure per garantire che il ritiro del Regno Unito dall'UE, in qualsiasi forma, non creera' incertezza normativa", aggiunge la nota. Il Regno Unito e gli Stati Uniti effettuano negoziazioni sui derivati - titoli il cui valore si basa su un controvalore in valute, azioni e materie prime - per circa 2.400 miliardi di dollari al giorno, ha spiega il Governatore della Bank of England, Mark Carney. Il ministro delle Finanze britannico, Philip Hammond ha aggiunto che "gli Stati Uniti e il Regno Unito sono fondamentali per il buon funzionamento del mercati dei derivati mondiale, we rappresentano circa il circa il 97% del mercato del clearing sui derivati localizzato a Londra".