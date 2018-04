Brexit, l'Ue vuole imporre una tassa di 7 euro sui visti per i cittadini Uk

Brexit, l'Ue vuole imporre una tassa di 7 euro sui visti ai cittadini Uk

Una tassa di 7 euro per mettere piede in uno qualsiasi dei paesi dell'Unione europea. E' quanto pensa di chiedere Bruxelles a tutti i cittadini britannici dopo che il Regno Unito lascerà formalmente l'Ue con la Brexit. Secondo quanto spiega il Corriere della Sera, infatti, l’Unione europea metterà in piedi un sistema di autorizzazione preventiva per entrare nell’area Schengen, modellato sull’Esta americano.

Londra pronta a rispondere con una tassa di ingresso per i cittadini Ue

In pratica, i viaggiatori extraeuropei dovranno fornire una serie di informazioni online: dai dati personali alla lista di ingressi in Europa fino agli eventuali precedenti penali. E pagare un biglietto di ingresso di 7 euro. Una regola che dunque varrà anche per il Regno Unito, che dal 2019 sarà considerato come un paese extra europeo dopo l'entrata in vigore della Brexit. Ci si aspetta anche la reazione di Londra, con un possibile visto a pagamento per i cittadini europei.