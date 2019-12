Brexit, l'Ue vuole la Scozia indipendente: "Edimburgo potrà entrare nei 28"

La Scozia potrà tornare nell'Ue dopo la Brexit se diventerà uno stato indipendente. Lo ha sottolineato il capo della commissione Esteri del Parlamento Europeo, David McAllister, europarlamentare della Cdu tedesca, di padre scozzese. Intervistato dal gruppo dei media Redaktionsnetzwerk Deutschland, McAllister ha tuttavia ricordato che vi sono altre questioni più immediate da affrontare.

"La Gran Bretagna potrà anche andarsene dall'Ue, ma rimane legata a noi in vari modi. Le istituzioni scozzesi stanno già cominciando a chiedermi se posso essere il loro contatto a Bruxelles dopo la Brexit", ha detto l'eurodeputato, facendo l'esempio delle università scozzesi, che continueranno a partecipare a progetti di ricerca europei. McAllister considera la Brexit un errore storico che avrà gravi conseguenze per la Gran Bretagna. "Ora è il momento di disegnare i nostri futuri rapporti", ha affermato, avvertendo che "un dettagliato accordo di libero scambio non è possibile da realizzare in così pochi mesi".