Brexit, ultimatum Ue a Johnson: "Ha entro mezzanotte per accettare il deal"

Brexit, Barnier a Boris Johnson: "Fino a mezzanotte per accettare compromesso"

Il capo negoziatore Ue per la Brexit, Michel Barnier, ha dato tempo fino a mezzanotte al premier britannico, Boris Johnson, per accettare le richieste di Bruxelles e acconsentire a una frontiera doganale nel Mar d'Irlanda o non avrà nessuna intesa da sottoporre ai Comuni. Secondo il Guardian, Barnier ha riferito ai ministri dei Paesi Ue che ci sono poche prospettive di raggiungere un'intesa nell'ambito del summit che inizia giovedì e che precede la seduta speciale del Parlamento britannico di sabato. Il capo negoziatore annuncerà domani se i negoziati andranno avanti la prossima settimana. Londra non ha ancora messo sul tavolo la proposta legale definitiva.

Brexit, Francia: "Accordo con Gb è possibile"

La Francia ha accolto con favore lo "slancio positivo" nei colloqui volti a garantire un accordo sui termini dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Lo ha affermato un consigliere del presidente, Emmanuel Macron. "La possibilita' di un accordo c'è, lo riconoscono tutti. Speriamo in un accordo, ma non sappiamo ancora" se tutto andra' a buon fine, ha detto il consigliere nel corso di un briefing con i giornalisti in vista del vertice Ue di giovedi' a Bruxelles.