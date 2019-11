BREXIT: WATSON LASCIA IL PARLAMENTO E RINUNCIA ALL'INCARICO NEI LABOUR

Il numero due dei Labour, Tom Watson, ha deciso di lasciare il Parlamento e di rinunciare al suo incarico all'interno del partito, riaprendo il dibattito sulla leadership di Jeremy Corbyn. Lo scrive il Guardian, sottolineando come Watson abbia precisato che la sua decisione di dimettersi sia ''personale, non politica''. Su Twitter, uno degli esponenti più noti del Labour ha scritto che ''dopo 35 anni di politica a tempo pieno, ho deciso di dimettermi'', confermando comunque ''l'impegno per i Labour, come sempre''. ''In queste elezioni combatterò per i brillanti candidati laburisti e per un futuro migliore per il nostro Paese'', recita il tweet. Watson ha quindi scritto che ''i nostri numerosi interessi comuni sono meno noti delle nostre differenze politiche, ma continuerò a dedicarmi alle cose di cui spesso parliamo: riforma del gioco d'azzardo, musica e arte, fermare l'intrusione nella stampa, l'obesità e la salute pubblica".

CORBYN PERDE UN PEZZO DA NOVANTA IN VISTA DELLE ELEZIONI UK

Watson si è scontrato più volte con Corbyn, anche riguardo alla posizione sulla Brexit del leader laburista e alla sua gestione dell'antisemitismo. A settembre, durante il congresso del partito a Brighton, l'ala sinistra del Labour, fedele a Corbyn, aveva presentato una mozione per rimuovere dal suo incarico Watson, riferimento dell'ala centrista anti Brexit. Corbyn ha ringraziato Watson su Twitter per il ''servizio reso al partito'', affermando che le sue dimissioni ''non segnano la fine del nostro lavoro insieme''. Il leader del partito ha quindi affermato che ''poche persone hanno dato tanto al movimento laburista quanto voi e so che molte migliaia di membri e sindacalisti con cui avete ispirato e lavorato negli anni saranno molto dispiaciuti nel vederti andare via". Quindi un riferimento alla passione comune per il giardinaggio: ''spero che le piante di rafano che ti ho regalato possano prosperare''.