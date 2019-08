Bruxelles brinda all'affidabile Conte

A BRUXELLES PIACE IL CONTE BIS

Ad Ursula von der Leyen non poteva andare meglio. La crisi di governo innescata da Matteo Salvini l'8 agosto ha avuto un esito inaspettato per gli equilibri a Bruxelles. Mentre la Commissione Ue si preparava ad un autunno di fuoco in vista dell'approvazione della Finanziaria italiana, il cambio di governo ha rasserenato gli animi.

CONTE AFFIDABILE

Già, perché Giuseppe Conte é un uomo che ha saputo farsi apprezzare a Bruxelles. Non a caso il Presidente Juncker gli ha inviato i suoi più sinceri auguri per la formazione del nuovo governo e anche l'ex commissario al Bilancio, il tedesco Oettinger, ha voluto far sapere di essere felice che in Italia ci sia un Conte Bis. Se Salvini legge questi auguri come un segno di sudditanza del Belpaese al Nord Europa, gli analisti lo ritengono invece una apertura ad un politico che ha saputo farsi apprezzare.

CONTE EUROPEISTA E MODERATO

In fondo il premier non ha mai usato parole dure con Bruxelles ed é invece stato costretto piú di una volta a ricucire dopo che i due vicepremier (ma soprattutto Salvini) hanno fatto dichiarazioni incendiarie nei confronti della Commission europea. Conte ha invece dato prova di essere uomo di parola, preciso e rispettoso dei toni e dei tempi della politica bruxellese.

PIACCIONO ANCHE I DEM

E nel panorama politico italiano la forza 'di peso' più europeista di tutte é probabilmente il Partito Democratico. Prova ne é che il presidente del Parlamento europeo é proprio un dem, David Sassoli, nonostante al momento dell'elezione (era lo scorso luglio) il Partito Democratico fosse saldamente all'opposizione.

Insomma, Ursula von der Leyen ora puó tirare un sospiro di sollievo. Certo, un governo ancora non c'é e l'approvazione della nuova finanziaria sará un passaggio duro, ma l'Italia si é trasformato da Paese sorvegliato speciale a governo amico. E il tutto inaspettatamente.