Bruxelles dichiara guerra alle commissioni sui prelievi all'estero

Prelievi, Bruxelles interviene sulle commissioni

Il roaming è morto e ora nel mirino della Commissione europea sono finite le transazioni bancarie. L'esecutivo di Bruxelles vorrebbe infatti annullare o quantomeno ridurre drasticamente le commissioni che i cittadini europei sono costretti a pagare quando prelevano del denaro in un altro Stato europeo, speciale se fuori dall'area Euro.

Bruxelles: stop alle commissioni bancarie

La motivazione che spinge Bruxelles è la stessa che ha portato alla fine del roaming. In una Europa unita, dove il movimento delle persone tra gli Stati è un diritto da tutelare è una pratica da incentivare, bisogna eliminare tutte le barriere che scoraggiano i viaggi. I cittadini europei devono avere gli stessi trattamenti, in qualunque stato essi vivano o viaggino.

Pubblicato il libro bianco

E così la Commissione ha pubblicato un libro bianco per chiedere agli stakeholder del settore di esprimere il loro parere su questa proposta. Inutile dire che gli sostituti bancari fuori dall'area euro si opporranno strenuamente, ma come per il roaming se la Commissione sarà sostenuta da una forte volontà politica alla fine le banche dovranno capitolare.

Fine delle commissioni sui prelievi

E così per un italiano che vuole viaggiare in Polonia o in Danimarca prelevare al bancomat o fare un bonifico non avrà più dei costi extra. Questo, dicono gli esperti, avrà un effetto positivo non solo sul turismo, ma anche sulla crescita economica complessiva.