Bruxelles, Trump inaugura la nuova sede Nato. Bufera sui costi

La sede Nato a Bruxelles

Non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa i costi degli appalti pubblici lievitano vistosamente passando dalla carta ai cantieri. Accade così che la nuova sede che la Nato sta costruendo a Bruxelles, proprio di fronte ai vecchi uffici, sia arrivata a costare ai contribuenti 1,12 miliardi di euro. Ben piú dei 460 milioni previsti ad inizio lavori.

Trump inaugura la nuova sede della Nato

Oggi il presidente Usa Donald Trump inaugurerà la sede, non ancora finita, insieme ad Angela Merkel. Il primo scoprirà un monumento all'11 settembre, con un pezzo di una delle Torri gemelle abbattute dai terroristi dirottando aerei di linea. La Cancelliera tedesca invece inaugurerà un monumento alla caduta del Muro di Berlino, con un pezzo del muro stesso.

Russia e Isis i nemici della Nato

Idealmente la Nato svela così i due fronti su cui é impegnata. Da un lato il terrorismo islamico con la minaccia dell'Isis. Trump ricorderà sicuramente l'attentato di Manchester che ha mietuto cosí tante vittime giovani. E dall'altro la Russia che preme ai confini dell'Europa.

Bufera per i costi della nuova sede Nato

Ma sono in molti a criticare la Nato per la spesa dovuta alla costruzione della nuova sede. La guerra al terrorismo e il contrasto al Cremlino sembrano una scusa per spendere soldi pubblici (il 7% dei costi se li é accollati l'Italia). E Trump tornerà sicuramente sui costi dell'Alleanza che devono essere ripartiti tra tutti gli stati.

Spese militari al 2% del Pil

Il Trattato atlantico prevede infatti che ognuno dei 19 Stati aderenti spenda almeno il 2% del budget pubblico nella difesa. Ma solo Francia, Gran Bretagna e Grecia fanno tanto. Tutti gli altri sono sotto questa soglia, anche se i budget negli ultimi anni sono cresciuti per far fronte alla minaccia russa. E in molti si chiedono se sia il caso di investire piú soldi in armamenti e non invece tagliare le spese inutili.