Call center, prefisso unico Ue per limitare le chiamate. Ma in Italia...

PIANO ANTI CALL CENTER DELL'UE: PREFISSO UNICO

L'aggressività dei call center ha stancato anche Bruxelles. L'Unione Europea sta infatti pensando di introdurre un prefisso unico per limitare il tormento portato dal telemarketing ai cittadini comunitari. Il tutto mentre in Italia le leggi sul tema sono tra le meno restrittive d'Europa.

TASSA DAGLI OPERATORI PER AVERE IL PREFISSO UNICO

Quante volte vi è capitato di ricevere una chiamata indesiderata da un call center? Sicuramente non poche. Ora l'Unione Europea sta pensando a come poter limitare il numero di chiamate ricevute dal telemarketing. Bruxelles ha già un piano molto preciso. Si tratta di stabilire un prefisso unico che dovrà essere utilizzato da tutti gli operatori. Si tratta di una proposta della Commissione europea, che ipotizza anche che si possa pagare una tassa per ottenere quel prefisso unico.

PREFISSO UNICO IN ITALIA? QUASI IMPOSSIBILE. ECCO PERCHE'

Il problema è che questa idea che dovrebbe arginare l'aggressività dei call center sarà difficilmente adottata in Italia. Nel nostro paese infatti le leggi sul tema sono tra le più leggere e meno restrittive d'Europa. Su 115 milioni di linee telefoniche presenti in Italia, infatti, solo un milione e mezzo è protetta dal telemarketing. I restanti 113 milioni e mezzo di utenti sono esposti al massacro dei call center. Non solo. Attaccare il settore telemarketing potrebbe portare a conseguenze negative per un comparto che conta 40 mila lavoratori in tutta Italia. Un "lusso" che nessuno si può permettere in vista della prossima campagna elettorale.