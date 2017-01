Caso Alde, Grillo blocca l'emorragia. Ma i deputati ora vogliono mani libere

Grillo frena le defezioni dopo il caso alde

Di Tommaso Cinquemani

@Tommaso5mani

Poteva essere una vera e propria emorragia e invece Beppe Grillo é riuscito a limitare le defezioni dei pentastellati a soli due casi. Marco Zanni che é andato nel gruppo Enf, lo stesso dove siedono Matteo Salvini e Marine Le Pen. E Marco Affronte, da sempre impegnato nelle battaglie ambientaliste (come sul no alle trivelle), che é confluito nel gruppo dei Verdi.

Grillo telefona agli indecisi: rimanete nel gruppo

Altri avrebbero voluto lasciare, ma Grillo ha chiamato direttamente gli interessati e gli ha convinti a rimanere. E' questo il caso di Daniela Aiuto che prima ha fatto richiesta di adesione ai Verdi e poi ha fatto un passo indietro rimanendo nel gruppo Efdd.

Molte le defezioni da inizio legislatura nei vari partiti

Le defezioni non sono certo una rarità a Strasburgo. Il Partito democratico ha perso diversi eurodeputati in due anni e mezzo, come Elly Schlein, Sergio Cofferati e Renato Soru. E anche Forza Italia ha perso Remo Sernagiotto e Raffaele Fitto. Tra i 5Stelle, ora rimasti in 15, il malumore per la vicenda comunque resta.

Su Borrelli le colpe della figuraccia

Malumori nei confronti di David Borrelli, considerato l'architetto maldestro dell'accordo con l'Alde. E' infatti lui, grillino della prima ora, ad aver suggerito al comico genovese l'operazione Alde. Un modo per smarcarsi da un gruppo destinato a morire ed entrare 'nel salotto buono' del Parlamento europeo. Piano poi naufragato per la rivolta dei deputati liberali alla posizione pro-M5S dal leader Guy Verhofstadt.

Per molti Grillo attore inconsapevole

Alcuni (pochi) eurodeputati ritengono Grillo e Casaleggio direttamente responsabili, altri invece gli perdonano un eccesso di fiducia verso Borrelli. Quel che é certo é che se fino ad oggi a Strasburgo il gruppo é stato compatto dietro al proprio leader, da oggi in avanti molti si sono ripromessi di mantenere uno spirito autonomo e critico nei confronti delle direttive che provengono da Milano e Genova.

Una questione di metodo

Quello che non é piaciuto a tutti i 5Stelle in Europa é il fatto che Grillo non abbia avvertito quasi nessuno della votazione online e della decisione di lasciare l'Efdd per l'Alde. Zanni era stato il piú chiaro ad esprimere la sua opinione in un post su Facebook: "Io come eurodeputato del M5S non ne sapevo niente e come voi attivisti e non, ho appreso la notizia, con sorpresa e sconcerto, questa mattina. Il gruppo EFDD non si e' sciolto e probabilmente potra' vivere fino alla fine di questa legislatura, nel 2019. Percio' da iscritto, contro il metodo utilizzato, che non ha nulla a che fare con democrazia diretta, e contro un gruppo come l'ALDE che rappresenta il liberismo e l'eurismo piu' sfrenato, ho votato per la permanenza nel gruppo EFDD".

Il nodo dimissioni e la penale da 250mila euro

Mentre il polverone si sedimenta rimangono due questioni aperte. La prima riguarda la penale da 250mila euro che i dissidenti dovrebbero ora versare al Movimento. Il codice di comportamento firmato dai deputati parla chiaro: in caso di gravi inadempienze i portavoce al parlamento europeo devono staccare un corposo assegno. Dal punto di vista strettametne legale peró non ci sono vincoli e Affronte ha giá fatto sapere di non voler pagare. Ci sono poi le dimissioni, che solleverebbero gli eurodeputati dalla penale.

"Mi dispiace veramente dirlo, ma se non rassegneranno le loro dimissioni da eurodeputati per me avranno la stessa credibilità di un Curró o di uno Scilipoti qualunque", ha scritto su Facebook Ignazio Corrao. "Per confermarsi con noi e con tutti i cittadini come persone coerenti ed integerrime, ci aspettiamo da entrambi che al posto di transitare a destra e manca, partecipando al mercato delle vacche in edizione europea e facendo quello che abbiamo sempre criticato agli altri, si dimettano e lascino il loro seggio al Movimento 5 Stelle, che ne e' l'effettivo titolare, cosi' come da impegno sottoscritto da entrambi al momento della candidatura".